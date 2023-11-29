Написавшую Путину письмо девочку могут отправить в интернат

Девочка, рыдая, сообщила, что ее заставили признаться, что письмо она написала не сама, а под диктовку бабушки или отца. Бабушка, узнав о происшествии от одноклассников внучки, подтвердила, что их не предупредили о допросе и пришлось договориться на более поздний разговор. По словам юриста, следователь пытался заставить девочку признаться, что она обманывает мать, чтобы отправить ее в тюрьму и самой попасть в интернат.