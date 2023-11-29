Написавшую Путину письмо девочку могут отправить в интернат

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
11-летняя ученица из Верхошижемья, которая написала письмо президенту с просьбой «не отдавать ее маме», была вызвана на допрос в школе Следственным комитетом, пишет newsler.ru.
Девочка, рыдая, сообщила, что ее заставили признаться, что письмо она написала не сама, а под диктовку бабушки или отца. Бабушка, узнав о происшествии от одноклассников внучки, подтвердила, что их не предупредили о допросе и пришлось договориться на более поздний разговор. По словам юриста, следователь пытался заставить девочку признаться, что она обманывает мать, чтобы отправить ее в тюрьму и самой попасть в интернат.
Юрист также упомянул, что следователь упоминал уже допрошенного 7-летнего брата и учительница задавала вопросы девочке о ее хорошем настроении. По мнению юриста, девочку пытаются сделать лгуньей, но она настаивает, что хочет жить с папой и бабушкой. Уполномоченный по правам ребенка сообщил, что дело находится под контролем, и ребенку придется пройти экспертизу.