Небольшое землетрясение произошло ночью в Кузбассе

В Прокопьевском муниципальном округе сегодня ночью, 29 ноября, в 2:55, зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,0, а интенсивность в эпицентре — 3,4 по шкале MSK64, сообщает VSE42.Ru. Такие данные привели в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.