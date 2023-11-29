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Небольшое землетрясение произошло ночью в Кузбассе

Небольшое землетрясение произошло ночью в Кузбассе

29 ноября 2023, 04:40
Фото: fusionbrain.ai
При такой магнитуде разрушений не возникает.

В Прокопьевском муниципальном округе сегодня ночью, 29 ноября, в 2:55, зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,0, а интенсивность в эпицентре — 3,4 по шкале MSK64, сообщает VSE42.Ru. Такие данные привели в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Ученые уточняют, что землетрясение было естественным. Магнитуда 3 балла означает, что в регионе произошло слабое землетрясение, которое ощущается несколькими людьми. При подземных толчках такой интенсивности происходит легкое раскачивание висящих предметов.

#Происшествия#Общество#Землетрясение
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