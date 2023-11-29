Неизвестные угрожали устроить теракты в школах Новокузнецка

Родители учеников рассказали городским властям в социальных сетях, что боятся отпускать детей на уроки. Позже мэр Сергей Кузнецов написал в соцсетях, что правоохранительные органы проводят проверку и знают, кто стоит за сообщениями о терактах. Он отметил, что злоумышленники могут получать информацию о конкретных образовательных учреждениях при общении с подростками во время онлайн-игр. Глава города попросил новокузнечан побеседовать с детьми об информационной безопасности, а также призвал не делать репосты сообщений с угрозами, чтобы не сеять панику.