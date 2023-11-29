Неизвестные угрожали устроить теракты в школах Новокузнецка

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Вчера вечером, 28 ноября, в Новокузнецке стали рассылать сообщения о терактах, якобы готовящихся в школах. Угрозы и фотографии оружия и образовательных учреждений начали публиковать telegram-каналы, затем информация разошлась по родительским чатам, пишет VSE42.Ru.
Родители учеников рассказали городским властям в социальных сетях, что боятся отпускать детей на уроки. Позже мэр Сергей Кузнецов написал в соцсетях, что правоохранительные органы проводят проверку и знают, кто стоит за сообщениями о терактах. Он отметил, что злоумышленники могут получать информацию о конкретных образовательных учреждениях при общении с подростками во время онлайн-игр. Глава города попросил новокузнечан побеседовать с детьми об информационной безопасности, а также призвал не делать репосты сообщений с угрозами, чтобы не сеять панику.