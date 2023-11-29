Онлайн-аптеки стали популярным способом покупки лекарств в Татарстане

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Татарстане около 10% покупок лекарств совершается в интернете, пишет АиФ-Казань. Например, в октябре потребители оформили свыше 10 тысяч заказов на сумму более 12 миллионов рублей, что почти на 20% больше, чем в сентябре. Об этом сообщили в маркетплейсе здоровья «Здравсити».
Больше всего людей интересуют лекарства против простуды, импорт которых вопреки негативным ожиданиям даже увеличился. Так, на «Здравсити» он вырос на треть по сравнению с 2022 годом и составил почти половину от всего ассортимента средств при простуде.
Однако специалисты отмечают, что цена некоторых импортных лекарств все же подросла. Рост стоимости по отдельным препаратам составил до 39%.
«В условиях ценовых колебаний интернет-аптеки становятся хорошим способом сэкономить и все чаще используются как средство поиска более доступных для кошелька лекарств», — рассказал генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.
Он отметил, что на маркетплейсах удобно сравнивать цены. искать скидки и дешевые аналоги препаратов. Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18%, то в текущем году — почти четверть от всего ассортимента. Также, по его словам, на отдельный ассортимент выросла и глубина дисконта, которая может доходить до 80%, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.
Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.