Онлайн-аптеки стали популярным способом покупки лекарств в Татарстане

Он отметил, что на маркетплейсах удобно сравнивать цены. искать скидки и дешевые аналоги препаратов. Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18%, то в текущем году — почти четверть от всего ассортимента. Также, по его словам, на отдельный ассортимент выросла и глубина дисконта, которая может доходить до 80%, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.