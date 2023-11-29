Пермское предприятие задолжало по налоговым платежам более 19 миллионов рублей

С 16 июня 2022 года по 1 марта 2023 года обвиняемый, являясь генеральным директором предприятия, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 19 млн. рублей расходовал их по своему усмотрению. Имеющихся у компании средств хватило бы, для погашения значительной части задолженности.