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Пермское предприятие задолжало по налоговым платежам более 19 миллионов рублей

Пермское предприятие задолжало по налоговым платежам более 19 миллионов рублей

29 ноября 2023, 16:26
Фото: 1MI
Уголовное дело по налоговым уклонистам передано в суд.

В Перми руководитель компании «Алнаир-Транспорт», обвиняемый в сокрытии денежных средств организации на сумму свыше 19 млн. рублей, за счет которых должно производится взыскание налогов, предстанет перед судом. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

С 16 июня 2022 года по 1 марта 2023 года обвиняемый, являясь генеральным директором предприятия, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 19 млн. рублей расходовал их по своему усмотрению. Имеющихся у компании средств хватило бы, для погашения значительной части задолженности.

В ходе предварительного следствия организацией погашена недоимка на сумму более 11 млн. рублей. На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму более 18 млн. рублей.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере) завершено. Дело вскоре будет передано в суд.

#Суд#Экономика#Криминал#Скр
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