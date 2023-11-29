Пермяк участвует в экстремальных соревнованиях в Чили для поддержки детей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
40-летний пермяк Григорий Болотов провел тысячу тренировок для поддержи детей с тяжелыми заболеваниями. Он участвует в экстремальном триатлоне Patagonman, сейчас он добрался до Чили. Спортсмен готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он участвует в соревнованиях в форме с логотипом пермского фонда и собирает деньги для поддержки детей.
«Этой гонкой я поддерживаю фонд чудес „Дедморозим“, который, в свою очередь, помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Будет ли мне тяжело? Несомненно. Но вряд ли это сравнится с теми усилиями, которые требуются от ребят, чтобы преодолевать ежедневные трудности. Из-за болезни они вынуждены делать это каждый день и всю свою жизнь», — рассказал пермяк.
Экстремальный триатлон в Патагонии начнется 3 декабря в 5:00. Григорию Болотову предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать 42 км.
Статью частью кампании «Экстрим во имя чудес» можно на сайте фонда. Сейчас собрано почти 32 тыс. из цели в 1 млн рублей.