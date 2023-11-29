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Published Сегодня, 08:20

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Пермяк Болотов провел тысячу тренировок для поддержки детей с тяжелыми болезнями

Пермяк участвует в экстремальных соревнованиях в Чили для поддержки детей

29 ноября 2023, 08:20
Фото: «Дедморозим»

Пермяк Болотов провел тысячу тренировок для поддержки детей с тяжелыми болезнями

Спортсмен планируется собрать 1 млн рублей.

40-летний пермяк Григорий Болотов провел тысячу тренировок для поддержи детей с тяжелыми заболеваниями. Он участвует в экстремальном триатлоне Patagonman, сейчас он добрался до Чили. Спортсмен готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он участвует в соревнованиях в форме с логотипом пермского фонда и собирает деньги для поддержки детей.

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Фото: «Дедморозим»
«Этой гонкой я поддерживаю фонд чудес „Дедморозим“, который, в свою очередь, помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Будет ли мне тяжело? Несомненно. Но вряд ли это сравнится с теми усилиями, которые требуются от ребят, чтобы преодолевать ежедневные трудности. Из-за болезни они вынуждены делать это каждый день и всю свою жизнь», — рассказал пермяк.

Экстремальный триатлон в Патагонии начнется 3 декабря в 5:00. Григорию Болотову предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать 42 км.

Статью частью кампании «Экстрим во имя чудес» можно на сайте фонда. Сейчас собрано почти 32 тыс. из цели в 1 млн рублей.

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#Спорт#Касается каждого#Дедморозим#Пермь#Благотворительность
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