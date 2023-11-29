Пермяк участвует в экстремальных соревнованиях в Чили для поддержки детей

40-летний пермяк Григорий Болотов провел тысячу тренировок для поддержи детей с тяжелыми заболеваниями. Он участвует в экстремальном триатлоне Patagonman, сейчас он добрался до Чили. Спортсмен готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он участвует в соревнованиях в форме с логотипом пермского фонда и собирает деньги для поддержки детей.