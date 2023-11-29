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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В центре Перми 1 декабря пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Пермякам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

29 ноября 2023, 03:44
Фото: Midjourney

В центре Перми 1 декабря пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Подобная акция проводится каждый год 1 декабря.

В Перми можно будет бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Оно будет доступно 1 декабря в ТРК «Колизей Atrium» с 12:00 до 17:00. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИД.

При этом сдать кровь на ВИЧ можно бесплатно и в любое другое время в СПИД-центре на улице Архитектора Свиязева, 21. Обследование является бесплатным и анонимным, предварительная запись не нужна. Время работы кабинета можно узнать тут.

В Пермском крае за 3 месяца 2023 года было выявлено 440 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За год планируется провести обследование на ВИЧ около 32% населения региона.

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#Здоровье#Пермь#Наркотики#Вич-инфекция#Вич#Спид#Спид-центр
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