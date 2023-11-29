Пермякам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Перми можно будет бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Оно будет доступно 1 декабря в ТРК «Колизей Atrium» с 12:00 до 17:00. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИД.
При этом сдать кровь на ВИЧ можно бесплатно и в любое другое время в СПИД-центре на улице Архитектора Свиязева, 21. Обследование является бесплатным и анонимным, предварительная запись не нужна. Время работы кабинета можно узнать тут.
В Пермском крае за 3 месяца 2023 года было выявлено 440 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За год планируется провести обследование на ВИЧ около 32% населения региона.