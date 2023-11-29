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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В 2023 году уровень подростковой преступности в Пермском крае вырос на 24%

Подростковая преступность в Пермском крае подскочила почти на четверть

29 ноября 2023, 10:53
Фото: Midjourney

В 2023 году уровень подростковой преступности в Пермском крае вырос на 24%

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Лысьве, Чусовом, Карагае, Елово и Пермском районе.

В Пермском крае резко вырос уровень подростковой преступности — за 10 месяцев 2023 года этот показатель увеличился почти на 23,7%. Причем отрицательная тенденция наблюдается сразу в 19 муниципалитетах, включая Лысьву, Чусовой, Карагай, Елово и Пермский район, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

По подсчетам сотрудников полиции, в текущем году было пресечено 1691 правонарушение по распитию алкогольных напитков несовершеннолетними. Каждое второе из этого числа совершено тинейджерами младше 16 лет.

Напомним, что по статье КоАП РФ 20.22 нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних влечет за собой наложение административного штрафа от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток.

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#Пермский край#Статистика#Алкоголь#Преступность#Несовершеннолетние#Подростки#Подростковая преступность
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