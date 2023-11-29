Полиция в Прикамье задержала пассажира с героином в трусах

Сотрудники наркоконтроля вместе с инспекторами ДПС территориального ОВД ночью остановили автомобиль. Во время досмотра наркополицейские обнаружили у пассажира в нижнем белье два пакета с героином общим весом около 200 граммов. Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик в интернете для личного пользования и съездил за ним в Пермь. По возвращению домой в Березники мужчину задержала полиция.