Полиция в Прикамье задержала пассажира с героином в трусах

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Полицейские в Березниках задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Следствие отдела МВД России по городскому округу возбудило уголовное дело.
Сотрудники наркоконтроля вместе с инспекторами ДПС территориального ОВД ночью остановили автомобиль. Во время досмотра наркополицейские обнаружили у пассажира в нижнем белье два пакета с героином общим весом около 200 граммов. Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик в интернете для личного пользования и съездил за ним в Пермь. По возвращению домой в Березники мужчину задержала полиция.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован. В отношении него также составлен административный протокол за потребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).