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Updated Сегодня, 11:46

В Пермском крае задержали 34-летнего мужчину с героином в трусах

Полиция в Прикамье задержала пассажира с героином в трусах

29 ноября 2023, 11:43
Фото: 1MI

В Пермском крае задержали 34-летнего мужчину с героином в трусах

Подозреваемый арестован.

Полицейские в Березниках задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Следствие отдела МВД России по городскому округу возбудило уголовное дело.

Сотрудники наркоконтроля вместе с инспекторами ДПС территориального ОВД ночью остановили автомобиль. Во время досмотра наркополицейские обнаружили у пассажира в нижнем белье два пакета с героином общим весом около 200 граммов. Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик в интернете для личного пользования и съездил за ним в Пермь. По возвращению домой в Березники мужчину задержала полиция.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован. В отношении него также составлен административный протокол за потребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

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#Происшествия#Пермь#Наркотики#Героин#Полиция
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