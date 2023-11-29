Посещение пещер в Пермском крае могут сделать платным

Чиновники говорят, что будут направлять полученные средства исключительно на содержание и развитие территорий, а также создание рекреационных зон. Летом этого года в Пермском крае была введена плата за посещение трех природных парков — Пермского, Колчимского (Помяненный камень) и Полюдова камня. Размер туристического сбора составляет 100 рублей за три дня. По утверждению властей, полученные средства направят на установку навесов, беседок, модульных туалетных кабин и обустройство туристических стоянок.