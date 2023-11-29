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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Прикамье хотят ввести плату за посещение пещер

Посещение пещер в Пермском крае могут сделать платным

29 ноября 2023, 12:57
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

В Прикамье хотят ввести плату за посещение пещер

Власти утверждают, что будут направлять деньги на содержание и развитие природных территорий.

В Пермском крае могут ввести плату за посещение особо охраняемых пещер, находящихся на территории региона. Сейчас прорабатывается вопрос о включении их и иных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), например, плато Кваркуш в перечень объектов, за посещение которых нужно будет платить. Об этом заявил начальник управления по охране окружающей среды Лев Третьяков, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Прикамья.

Чиновники говорят, что будут направлять полученные средства исключительно на содержание и развитие территорий, а также создание рекреационных зон. Летом этого года в Пермском крае была введена плата за посещение трех природных парков — Пермского, Колчимского (Помяненный камень) и Полюдова камня. Размер туристического сбора составляет 100 рублей за три дня. По утверждению властей, полученные средства направят на установку навесов, беседок, модульных туалетных кабин и обустройство туристических стоянок.

Оплатить туристический сбор можно через сайт Дирекции особо охраняемых территорий Пермского края или QR-коды на стендах, установленных в ООПТ. Кроме того, чиновники обсуждают вопрос оплаты в визит-центрах и использования мобильных касс для инспекторов.

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