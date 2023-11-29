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Православный храм в грузинском стиле будет построен в Барнауле

Православный храм в грузинском стиле будет построен в Барнауле

29 ноября 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Барнауле в скором времени будет построена церковь в грузинском стиле. Православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии получил разрешение на строительство этого комплекса.

Храм будет иметь одноэтажное здание с башней-колокольней, ротондой, мемориальным крестом и площадкой для этнографической выставки. Также будут предусмотрены стоянка на 11 автомобилей и служебная парковка на две машины, пишет amic.ru.

Разрешение на строительство действительно до 7 июля 2025 года. К данной дате объект должен быть введен в эксплуатацию или продлено разрешение на строительство, как отмечает издание «Толк».

Гавриил Самтаврийский был православным святым и архимандритом Грузинской православной церкви. Он был канонизирован в лике преподобных и почитается всеми православными.

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