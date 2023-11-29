Православный храм в грузинском стиле будет построен в Барнауле

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Храм будет иметь одноэтажное здание с башней-колокольней, ротондой, мемориальным крестом и площадкой для этнографической выставки. Также будут предусмотрены стоянка на 11 автомобилей и служебная парковка на две машины, пишет amic.ru.
Разрешение на строительство действительно до 7 июля 2025 года. К данной дате объект должен быть введен в эксплуатацию или продлено разрешение на строительство, как отмечает издание «Толк».
Гавриил Самтаврийский был православным святым и архимандритом Грузинской православной церкви. Он был канонизирован в лике преподобных и почитается всеми православными.