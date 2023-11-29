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Премьер пермского балета покидает театр для работы в Австралии

Премьер пермского балета покидает театр для работы в Австралии

29 ноября 2023, 15:42
Фото: Урал Опера Балет
Танцор пришёл в пермскую труппу только в сентябре.

Пермский балет завершает сотрудничество с артистом Иваном Суродеевым. Танцор с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда (Queensland Ballet, Австралия), сообщает пресс-служба театра оперы и балета им. Чайковского.

Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко прокомментировал решение танцовщика:

«Когда я предложил Ивану работу в Перми, он в тот самый момент собирался на просмотр в Балет Квинсленда. Мы договорились, что о результатах поездки он мне сообщит. По возвращении Иван позвонил и сказал, что хочет работать в Перми. Я сказал, что он принял абсолютно правильное решение, и началась интенсивная и плодотворная работа. Сейчас, видимо, пришел ответ, что его все-таки берут, и Иван не изменил своей мечте жить и работать в Австралии. Иван — очень хороший танцовщик, и я, безусловно, желаю ему всевозможных успехов. Жаль только, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него эдаким перевалочным пунктом».

Иван Суродеев в 2019 году окончил Пермское государственное хореографическое училище и поступил в качестве солиста в труппу Урал Опера Балета (Екатеринбург). В 2021-м переведен в статус премьера. С сентября 2023 года — премьер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

#Культура#Балет#Театр#Кадры
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