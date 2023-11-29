Премьер пермского балета покидает театр для работы в Австралии

«Когда я предложил Ивану работу в Перми, он в тот самый момент собирался на просмотр в Балет Квинсленда. Мы договорились, что о результатах поездки он мне сообщит. По возвращении Иван позвонил и сказал, что хочет работать в Перми. Я сказал, что он принял абсолютно правильное решение, и началась интенсивная и плодотворная работа. Сейчас, видимо, пришел ответ, что его все-таки берут, и Иван не изменил своей мечте жить и работать в Австралии. Иван — очень хороший танцовщик, и я, безусловно, желаю ему всевозможных успехов. Жаль только, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него эдаким перевалочным пунктом».