Прокуратура наказала власти Перми за плохую уборку снега в городе

Так, в ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная дамба, бульвар Гагарина, М. Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. Не содержатся по нормативам и подходы к пешеходным переходам. В частности, выявлено скопление рыхлых снежных масс, колейность. Тротуары не обрабатывались противогололедными материалами, наблюдалось заужение участков дороги первой категории, по которым в том числе осуществляется движение городского транспорта.