Прокуратура наказала власти Перми за плохую уборку снега в городе

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения в работе администрации города по уборке дорог от снега. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате проверки установлено, что администрацией Перми не соблюдались требования, установленные действующими нормативными актами, предписывающими надлежащим образом содержать вверенные территории.
Так, в ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная дамба, бульвар Гагарина, М. Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. Не содержатся по нормативам и подходы к пешеходным переходам. В частности, выявлено скопление рыхлых снежных масс, колейность. Тротуары не обрабатывались противогололедными материалами, наблюдалось заужение участков дороги первой категории, по которым в том числе осуществляется движение городского транспорта.
По данному факту прокурором района заместителю главы администрации города Перми внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.
Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.