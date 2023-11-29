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Прокуратура наказала власти Перми за плохую уборку снега в городе

Прокуратура наказала власти Перми за плохую уборку снега в городе

29 ноября 2023, 14:36
Фото: properm.ru
Проверялись центральные улицы Свердловского района.

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения в работе администрации города по уборке дорог от снега. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверки установлено, что администрацией Перми не соблюдались требования, установленные действующими нормативными актами, предписывающими надлежащим образом содержать вверенные территории.

Так, в ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная дамба, бульвар Гагарина, М. Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. Не содержатся по нормативам и подходы к пешеходным переходам. В частности, выявлено скопление рыхлых снежных масс, колейность. Тротуары не обрабатывались противогололедными материалами, наблюдалось заужение участков дороги первой категории, по которым в том числе осуществляется движение городского транспорта.

По данному факту прокурором района заместителю главы администрации города Перми внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.

Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

#Пермь#Прокуратура#Благоустройство#Уборка снега#Свердловский район
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