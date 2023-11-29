Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В ходе своего выступления на заседании Всемирного русского народного собора, президент Российской Федерации, Владимир Путин, предложил возродить старую традицию многодетности в стране. Он отметил, что для преодоления демографических проблем необходимо не только материальная поддержка со стороны государства, но и изменение образа жизни граждан, пишет amic.ru.
Путин подчеркнул, что многие народы России до сих пор сохраняют традицию многодетной семьи, и всего поколение назад это было распространено среди русских. В прошлом у бабушек и прабабушек было по несколько детей — семь или восемь. Президент призвал к тому, чтобы многодетность и большая семья стали обычным явлением в жизни всех народов России.
Он подчеркнул, что семья не только является основой государства и общества, но также имеет важное значение для духовного развития и формирования нравственности. Воспитание и сохранение народа — это задача, которую Россия должна решать на протяжении многих поколений вперед.