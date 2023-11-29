Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей

Путин подчеркнул, что многие народы России до сих пор сохраняют традицию многодетной семьи, и всего поколение назад это было распространено среди русских. В прошлом у бабушек и прабабушек было по несколько детей — семь или восемь. Президент призвал к тому, чтобы многодетность и большая семья стали обычным явлением в жизни всех народов России.