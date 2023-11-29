РЭО создал программу по обращению с отходами совместно с 10 вузами

Заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцент Наталья Поротникова заявила, что, по мнению вуза, новая программа — это один из системных и прикладных курсов. Она отметила, что в нем отражены ключевые концепции, актуальные исследования, лучшие практики ведущих компаний и малого бизнеса, а также госорганов.