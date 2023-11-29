РЭО создал программу по обращению с отходами совместно с 10 вузами

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Новая образовательная программа состоит из 10 самостоятельных учебных модулей, в которых есть материалы для преподавателей и обучающихся, сообщает gorod55.ru.
«Развитие кадрового потенциала играет большую роль в любых отраслях и секторах экономики. Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Структура и содержание модулей позволяет вузам создавать отдельные программы либо интегрировать их в текущие для высшего или дополнительного профобразования.
Заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцент Наталья Поротникова заявила, что, по мнению вуза, новая программа — это один из системных и прикладных курсов. Она отметила, что в нем отражены ключевые концепции, актуальные исследования, лучшие практики ведущих компаний и малого бизнеса, а также госорганов.
«Например, рассмотрен опыт выпуска зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний», — сказала Наталья Поротникова.
По ее словам, для молодых специалистов особенно будет полезна тема об изменениях на рынке труда при переходе на экономику замкнутого цикла.