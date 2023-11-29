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РЭО создал программу по обращению с отходами совместно с 10 вузами

РЭО создал программу по обращению с отходами совместно с 10 вузами

29 ноября 2023, 13:48
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор создал образовательную программу на тему ТКО в экономике замкнутого цикла. Программа разработана совместно с вузами — членами консорциума РЭО для последующей интеграции в магистерские и бакалаврские программы университетов.

Новая образовательная программа состоит из 10 самостоятельных учебных модулей, в которых есть материалы для преподавателей и обучающихся, сообщает gorod55.ru.

«Развитие кадрового потенциала играет большую роль в любых отраслях и секторах экономики. Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Структура и содержание модулей позволяет вузам создавать отдельные программы либо интегрировать их в текущие для высшего или дополнительного профобразования.

Заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцент Наталья Поротникова заявила, что, по мнению вуза, новая программа — это один из системных и прикладных курсов. Она отметила, что в нем отражены ключевые концепции, актуальные исследования, лучшие практики ведущих компаний и малого бизнеса, а также госорганов.

«Например, рассмотрен опыт выпуска зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний», — сказала Наталья Поротникова.

По ее словам, для молодых специалистов особенно будет полезна тема об изменениях на рынке труда при переходе на экономику замкнутого цикла.

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