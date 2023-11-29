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Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

29 ноября 2023, 09:14
Россиянка, пытавшаяся лишить бывшего мужа родительских прав, была убита в Турции вместе с дочерью; их тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в курортном районе Бодрум.

Как сообщает ИА Амител, Ирина Двизова, россиянка, которая была убита в Турции вместе с ее дочерью, предпринимала попытки лишить своего бывшего мужа Андрея Кушлевича прав на воспитание ребенка.

Согласно сообщению издания, бывший супруг женщины является главным подозреваемым в этом убийстве. В настоящее время 46-летний литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в России по уголовному законодательству, указанному в базе разыскиваемых лиц МВД.

Турецкие телеканалы также сообщили, что тела двух женщин были обнаружены в курортном районе Бодрум в Турции. Тела были завернуты в простыни и связаны веревкой. Бодрум являлся местом проживания женщин.

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