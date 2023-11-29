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Posted 29 ноября 2023, 07:35

Published 29 ноября 2023, 07:35

Modified 29 ноября 2023, 07:36

Updated 29 ноября 2023, 07:36

С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми внесены изменения

29 ноября 2023, 07:35
Сюжет
Пермская езда
С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми внесены изменения

 

С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми вносятся изменения. О них сообщают в городском департаменте транспорта.

Так, на маршрут №13, в связи с высокой нагрузкой, вызванной ремонтом трамвайной линии, будут выведены две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку.

Маршрут №59 будет следовать до новой конечной «Планета» без заезда на остановку «Улица Милиционера Власова» (по Мира). Остановка по улице Мира продолжит обслуживаться №13к и 80.

Также с 1 декабря в связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа временно приостанавливается. Этот маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.

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#Пермская езда#Автобус#Транспорт
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