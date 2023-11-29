С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми внесены изменения

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
С 1 декабря в работу двух автобусных маршрутов Перми вносятся изменения. О них сообщают в городском департаменте транспорта.
Так, на маршрут №13, в связи с высокой нагрузкой, вызванной ремонтом трамвайной линии, будут выведены две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку.
Маршрут №59 будет следовать до новой конечной «Планета» без заезда на остановку «Улица Милиционера Власова» (по Мира). Остановка по улице Мира продолжит обслуживаться №13к и 80.
Также с 1 декабря в связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа временно приостанавливается. Этот маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.