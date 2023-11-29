Штрафы естественным монополиям в Прикамье превысили 11,6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
За январь–ноябрь 2023 года в Пермское УФАС поступило около 280 жалоб на нарушение порядка подключения к инженерно-техническим сетям субъектов естественных монополий и нарушение недискриминационного доступа к энергоресурсам. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в антимонопольном ведомстве.
Чаще всего пермяки жалуются на подключение зданий, сооружений и частных домов к электрическим сетям ПАО «Россети Урал» — 46% всех обращений. На втором месте по частоте жалоб — 45% обращений — связаны с подключением домовладений к сетям газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках программы бесплатной газификации.
Чаще всего обращение касаются нарушений сроков подключения к сетям, отказов в заключении договоров на подключение, навязывания излишних и незаконных условий по таким договорам.
Также 7% обращений связаны с препятствованием доступу потребителей к энергоресурсам со стороны владельцев инженерно-технической инфраструктуры, так называемых «транзитников».
Всего по факту нарушения правил присоединения к инженерно-техническим сетям и правил недискриминационного доступа к сетям было возбуждено более 70 дел об административных правонарушениях, что на 55% больше, чем за прошлый год. Выдано 37 представлений об устранении нарушений прав заявителей путем их скорейшего подключения к инженерно-техническим сетям.
Вынесено более 50 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму порядка более 11,6 млн. рублей. Из них 9,7 млн рублей — сумма штрафов за истекший период 2023 года за нарушение сроков подключения к электросетям со стороны крупнейшей энергокомпании края ПАО «Россети Урал» в лице его филиала «Пермэнерго».
Также в 2023 году рассмотрено уже более 120 жалоб от граждан на процедуру догазификации, которые в основном касаются затягивания сроков подключения. За выявленные нарушения процедуры догазификации АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовано на общую сумму 1,8 млн. рублей.