Штрафы естественным монополиям в Прикамье превысили 11,6 миллионов рублей

Всего по факту нарушения правил присоединения к инженерно-техническим сетям и правил недискриминационного доступа к сетям было возбуждено более 70 дел об административных правонарушениях, что на 55% больше, чем за прошлый год. Выдано 37 представлений об устранении нарушений прав заявителей путем их скорейшего подключения к инженерно-техническим сетям.