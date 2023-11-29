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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

«Т Плюс» напоминает о запрете на размещение объектов в охранных зонах теплосетей

29 ноября 2023, 10:39
Часто с нарушениями располагают спортивные или детские площадки, автостоянки.

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения незаконных объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. По закону, на расстоянии не менее 3 м в обе стороны от коммуникаций должно обеспечиваться свободное от наземных построек пространство.

Самовольные постройки препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Значительная часть построек — детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициируются процедуры по демонтажу.

«Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при эксплуатации наших объектов, в случае нештатных ситуаций энергокомпания не может оперативно устранять дефекты, что создает угрозу для подачи качественных услуг теплоснабжения наших клиентов. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

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