«Уралкалий» — партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума

В ходе работы форума планируется подписание губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и руководством компании соглашения о сотрудничестве по реализации проекта строительства учебного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. В новом учебно-лабораторном корпусе, рассчитанном на 500 мест, запланированы современные учебные аудитории, мастерские, лаборатории, а также физкультурно-спортивный комплекс и библиотечно-информационный центр. Новое общежитие сможет разместить 400 иногородних студентов.