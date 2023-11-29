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«Уралкалий» — партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума

29 ноября 2023, 14:09
ПАО «Уралкалий», входящее в Группу «Уралхим», выступило партнером VIII Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит с 29 ноября по 1 декабря в Перми в выставочном центре «Пермь Экспо».

В ходе работы форума планируется подписание губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и руководством компании соглашения о сотрудничестве по реализации проекта строительства учебного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. В новом учебно-лабораторном корпусе, рассчитанном на 500 мест, запланированы современные учебные аудитории, мастерские, лаборатории, а также физкультурно-спортивный комплекс и библиотечно-информационный центр. Новое общежитие сможет разместить 400 иногородних студентов.

Руководство компании также примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края. Основная тема Совета — целевое обучение и подготовка кадров для нужд промышленности региона.

В рамках деловой программы форума также пройдёт XV ежегодная конференция «Минеральные удобрения». Участники конференции обсудят состояние и перспективы развития российского рынка минеральных удобрений и работу над производственными проектами. Конференция «Фокус внимания — человек труда» станет площадкой для обсуждения вопросов поиска персонала для промышленных предприятий, сохранения кадрового потенциала региона, безопасности труда на производстве и здоровья в промышленном городе.

Эдуард Смирнов, технический директор ПАО «Уралкалий»:

«Пермский инженерно-промышленный форум даёт уникальную возможность собрать на одной площадке производственников, представителей научно-образовательной сферы и власти для обсуждения вопросов развития промышленности, кадрового потенциала региона, охраны окружающей среды и безопасности труда. Такие дискуссии, обмен опытом и совместный поиск решений актуальных проблем обязательно помогут в развитии предприятий и экономики нашего региона в целом».

Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным Минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья. В форуме принимает участие более 3 000 руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран. «Уралкалий» традиционно является партнером проведения ПИПФ.

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
#Новости компаний#Экономика
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