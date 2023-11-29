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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Чайковском браконьер сетями наловил рыбы на многие тысячи рублей

29 ноября 2023, 05:14
Теперь его дело передано в суд.

А суд передано дело браконьера из Чайковского, ловившего сетями рыбу на Воткинском водохранилище. Об этом сообщают в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

45-летний ранее не судимый житель Чайковского на надувной резиновой весельной лодке в акватории Воткинского водохранилища на правом берегу реки Кама при помощи сетей вылавливал рыбу. Полицейские изъяли у задержанного запрещенные орудия лова, плавсредство и сам улов. Выяснилось, что к моменту задержания транспортными полицейскими, гражданин сумел выловить 78 экземпляров рыбы разных видов — плотва, окунь, судак, щука.

Своими действиями обвиняемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 57 тыс. рублей. Мужчина дал признательные показания, пояснил, что ловил рыбу для употребления в пищу.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным актом были переданы в суд, где и будет решен вопрос о наказании рыбака.

#Общество#Суд#Криминал#Транспорт#Браконьерство#Браконьер
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