В Чайковском браконьер сетями наловил рыбы на многие тысячи рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
А суд передано дело браконьера из Чайковского, ловившего сетями рыбу на Воткинском водохранилище. Об этом сообщают в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.
45-летний ранее не судимый житель Чайковского на надувной резиновой весельной лодке в акватории Воткинского водохранилища на правом берегу реки Кама при помощи сетей вылавливал рыбу. Полицейские изъяли у задержанного запрещенные орудия лова, плавсредство и сам улов. Выяснилось, что к моменту задержания транспортными полицейскими, гражданин сумел выловить 78 экземпляров рыбы разных видов — плотва, окунь, судак, щука.
Своими действиями обвиняемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 57 тыс. рублей. Мужчина дал признательные показания, пояснил, что ловил рыбу для употребления в пищу.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным актом были переданы в суд, где и будет решен вопрос о наказании рыбака.