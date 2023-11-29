В Чайковском браконьер сетями наловил рыбы на многие тысячи рублей

45-летний ранее не судимый житель Чайковского на надувной резиновой весельной лодке в акватории Воткинского водохранилища на правом берегу реки Кама при помощи сетей вылавливал рыбу. Полицейские изъяли у задержанного запрещенные орудия лова, плавсредство и сам улов. Выяснилось, что к моменту задержания транспортными полицейскими, гражданин сумел выловить 78 экземпляров рыбы разных видов — плотва, окунь, судак, щука.