В филиале «ПМУ» принят коллективный договор до 2026 года

Минимальная и средняя заработные платы в филиале «ПМУ» уже много лет существенно превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. В 2022 году среднемесячная заработная плата рабочего персонала на предприятии составила 75 931 рубль, это на треть выше средней по краю (56 355 рублей по данным Пермьстата). За отчетный период работодатель направил на обеспечение социальных льгот и гарантий 212,4 млн рублей. В расчете на одного сотрудника расходы составили 265 100 рублей.