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В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошка

В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошка

29 ноября 2023, 08:57
Фото: Kandinsky
Пермская кинокомиссия проводит кастинг животных на роль в сериале.

В Перми для съемок многосерийного фильма ищут крупную и упитанную кошку. Окрас и порода неважны, сообщает телеграм-канал Пермской кинокомиссии.

Авторы по проекту пишут, что кошка должна быть обязательно ручная, чтобы во время съемок никуда не убежала и съемочная группа случайно не осталась без актрисы. Среди обязанностей кошки будет также ластиться в хозяином, лежать и есть/пить.

Больше информации по участию в кастинге можно найти в telegram-канале «Пермская кинокомиссия». Время проведения съемок — с 5 января по 31 марта 2024 года.

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#Пермь#Кот#Кино#Фильм#Кошки#Съемки#Сериал#Съемки фильма
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