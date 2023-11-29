В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошка

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Перми для съемок многосерийного фильма ищут крупную и упитанную кошку. Окрас и порода неважны, сообщает телеграм-канал Пермской кинокомиссии.
Авторы по проекту пишут, что кошка должна быть обязательно ручная, чтобы во время съемок никуда не убежала и съемочная группа случайно не осталась без актрисы. Среди обязанностей кошки будет также ластиться в хозяином, лежать и есть/пить.
Больше информации по участию в кастинге можно найти в telegram-канале «Пермская кинокомиссия». Время проведения съемок — с 5 января по 31 марта 2024 года.