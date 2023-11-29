В Перми на площадке СК имени Сухарева стартовал чемпионат России по кикбоксингу

Пермский край уже в третий раз примет событие такого масштаба: в 2012 году в Соликамске прошли чемпионат и первенство России в дисциплине «лоу-кик», в 2015 году в Перми — чемпионат и первенство России в дисциплине «К1». В Пермском крае кикбоксингом занимаются более 2 тыс. спортсменов. Они рассредоточены в 10 городах, 37 клубах. В регионе насчитывается 26 мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта: Евгений Хиль, Дмитрий Герасимов, Александр Дробинин, Сергей Пономарев.