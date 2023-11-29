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В Перми на площадке СК имени Сухарева стартовал чемпионат России по кикбоксингу

В Перми на площадке СК имени Сухарева стартовал чемпионат России по кикбоксингу

29 ноября 2023, 09:17
Фото: РБК Пермь
Пермский край в третий раз примет событие такого масштаба.

В Перми с 28 ноября по 2 декабря на площадке СК им. Сухарева проходит Чемпионат России по кикбоксингу. Более 600 спортсменов из разных регионов России выступят в следующих дисциплинах: «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», будут представлены «сольные композиции».

Мероприятие реализуется при поддержке правительства Пермского края, АО «ОХК „Уралхим“» и ПАО «Уралкалий» в рамках событийной программы 300-летнего юбилея краевой столицы.

Эдуард Аветисян, президент Федерации кикбоксинга Пермского края:

— В этом году чемпионат России станет особенным: впервые он будет проходить по всем шести разделам одновременно. Для Перми мероприятие также будет иметь свою уникальность, так как здесь впервые оно пройдет в шести дисциплинах. Уверен, это событие станет значимым не только для родного края, но и для спорта в целом.

Открытие Чемпионата состоялось 28 ноября в 16:00. В этот день и до 1 декабря, когда проходят первые финальные поединки, вход на мероприятие будет свободный. Билеты зрителям понадобятся на гала-финалы и церемонию закрытия турнира. Они состоятся 2 декабря. Победители и призеры чемпионата войдут в сборную России по кикбоксингу.

Пермский край уже в третий раз примет событие такого масштаба: в 2012 году в Соликамске прошли чемпионат и первенство России в дисциплине «лоу-кик», в 2015 году в Перми — чемпионат и первенство России в дисциплине «К1». В Пермском крае кикбоксингом занимаются более 2 тыс. спортсменов. Они рассредоточены в 10 городах, 37 клубах. В регионе насчитывается 26 мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта: Евгений Хиль, Дмитрий Герасимов, Александр Дробинин, Сергей Пономарев.

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