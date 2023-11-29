В Перми снова судят сотрудницу «Финист Тревел» за мошенничество с турами за границу

Сегодня гособвинитель Елена Воробей огласила фабулу обвинительного заключения. Как считает следствие, ущерб от мошенничества обвиняемой составил 1,29 млн рублей. В 2019 году Ольга Орлова решила присваивать деньги туристов за бронирование и оплату тура. Первый раз она не внесла в кассу компании деньги, переданные ей для организации поездки в Норвегию для группы — 255 тыс. рублей. Позднее то же случилось с туром в Египет на сумму 270 тыс. рублей. Но туры не состоялись, а деньги в кассу компании не поступили. Следствие считает, что она эти средства присвоила.