В Перми снова судят сотрудницу «Финист Тревел» за мошенничество с турами за границу

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Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районном суде началось рассмотрение второго уголовного дела в отношении руководителя филиала компании «Финист тревел» Ольги Орловой (Чернобровкиной). В этот раз следствие обвиняет ее в мошенничестве и растрате денег компании (ст.159 ч.2; ст. 159 ч.2; ст. 160 ч.4 УК РФ).
В самом начале заседания прокурор сообщила, что после вынесения Орловой первого приговора в январе 2023 года она сменила фамилию из-за развода. Как передает журналист Properm.ru из зала суда, на заседании протестовала против присутствия в суде представителей СМИ, но судья Олег Порошин отказал ей, поскольку оснований для этого у данной категории дела нет. Своей вины женщина не признает.
Сегодня гособвинитель Елена Воробей огласила фабулу обвинительного заключения. Как считает следствие, ущерб от мошенничества обвиняемой составил 1,29 млн рублей. В 2019 году Ольга Орлова решила присваивать деньги туристов за бронирование и оплату тура. Первый раз она не внесла в кассу компании деньги, переданные ей для организации поездки в Норвегию для группы — 255 тыс. рублей. Позднее то же случилось с туром в Египет на сумму 270 тыс. рублей. Но туры не состоялись, а деньги в кассу компании не поступили. Следствие считает, что она эти средства присвоила.
На протяжении 2020–2021 годов аналогичная история происходила ещё несколько раз. Это были несостоявшиеся туры в Анталию для нескольких компаний отдыхающих.
Как пояснила представитель потерпевшей компании и дочь учредителей Екатерина Ипполитова, о хищениях Орловой-Чернобровкиной выяснилось только осенью 2021 года. До этого ей очень доверяли в фирме и верили ее словам, что возникают проблемы. После этого компания оповестила всех ее клиентов о случившемся и круг потерпевших вырос. Компания впоследствии отправила всех отдыхать за свой счёт. С Чернобровкиной пытались договориться, чтобы она добровольно расплатилась с турфирмой, но не вышло.
В ноябре 2021 года в социальных сетях компании «Финист тревел» появилась запись о том, что «Информируем вас о том, что Чернобровкина Ольга Германовна уволена из туристической компании „Финист трэвел“ в связи с утратой доверия». Сама обвиняемая объясняла произошедшее тем, что из-за ковидных ограничений ей приходилось организовывать поездки не совсем законными путями, что и привело к потере денег туристов.
Также, по данным следствия, уже после увольнения из турфирмы в январе 2023 года она пообещала знакомой забронировать ей тур в Арабские Эмираты. Она получила на личную карту 135 тыс. рублей. Никакой поездки в результате также не состоялось. 11 февраля, уже после вынесения первого приговора, Орлова заняла у знакомой «на покупку билетов клиентам» 48 тыс. рублей, которые так и не вернула «через два дня».
В феврале 2023 года она пообещала еще одному бывшему клиенту организовать тур в Сочи за 35 тыс. рублей. Который, как и предыдущие, не состоялся. Как было заявлено в суде, Орлова очень нуждалась в деньгах.
В январе 2023 года Ольгу Чернобровкину (Орлову) уже признавали виновной в растрате денег туристов (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда ее приговорили к четырем годам условного лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал ее возместить компании «Финист-Тревел» 2,47 млн рублей ущерба.
Как тогда указывало следствие в обвинительном заключении, Чернобровкина, руководитель филиала турфирмы отвечала за зарубежные путешествия. С 2019 по 2021 год занималась хищением вверенных ей денежных средств. Недостача обнаружилась летом 2021 года. Говорилось о том, что она не отправила в туры 29 семей, изначально компания оценивала ущерб в сумму порядка 4 млн рублей.