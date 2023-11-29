В Перми введён режим ЧС относительно ещё одного рушащегося, но до сих пор жилого дома

Трёхэтажный дом по улице Циолковского, 17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас в аварийном доме по улице Циолковского, 17 расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах, помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения, отмечают в мэрии.