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В Перми введён режим ЧС относительно ещё одного рушащегося, но до сих пор жилого дома

В Перми введён режим ЧС относительно ещё одного рушащегося, но до сих пор жилого дома

29 ноября 2023, 13:17
Фото: Викимапия
В аварийной многоэтажке сейчас заселена 41 квартира.

В Перми с 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. Об этом сообщают в администрации города.

Ухудшилось техническое состояние здания и возникла угроза внезапного обрушения строительных конструкций. В этом связи жителям необходимо оперативно покинуть здание, сообщают в мэрии.

В начале ноября специальная комиссия Мотовилихинского района произвела визуальный осмотр дома по улице Циолковского, 17. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное, возможно их внезапное обрушение.

Трёхэтажный дом по улице Циолковского, 17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас в аварийном доме по улице Циолковского, 17 расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах, помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения, отмечают в мэрии.

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#Происшествия#Аварийное жилье#Пермь#Жилье#Ветхое жилье
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