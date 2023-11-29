В Перми введён режим ЧС относительно ещё одного рушащегося, но до сих пор жилого дома

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Перми с 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. Об этом сообщают в администрации города.
Ухудшилось техническое состояние здания и возникла угроза внезапного обрушения строительных конструкций. В этом связи жителям необходимо оперативно покинуть здание, сообщают в мэрии.
В начале ноября специальная комиссия Мотовилихинского района произвела визуальный осмотр дома по улице Циолковского, 17. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное, возможно их внезапное обрушение.
Трёхэтажный дом по улице Циолковского, 17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас в аварийном доме по улице Циолковского, 17 расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах, помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения, отмечают в мэрии.