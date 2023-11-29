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В Прикамье ищут мать, задолжавшую своему 13-летнему сыну более 1,5 миллионов рублей

В Прикамье ищут мать, задолжавшую своему 13-летнему сыну более 1,5 миллионов рублей

29 ноября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Жительница Чусового не платит алименты уже длительное время.

Судебные приставы ищут 37-летнюю женщину, задолжавшую своему ребенку более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В отделении судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении Орловой Елены Ивановны, 1986 года рождения.

По решению суда она обязана перечислять алименты на содержание 13-летнего сына. Однако в добровольном порядке должница свои обязанности не исполняет, по месту регистрации не проживает, на связь не выходит. По инициативе сотрудников службы Елена Орлова была объявлена в розыск.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении данного лица, просят обращаться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-952-32-39-509.

#Общество#Приставы#Алименты#Алиментщик#Алиментщица
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