В Прикамье ищут мать, задолжавшую своему 13-летнему сыну более 1,5 миллионов рублей

По решению суда она обязана перечислять алименты на содержание 13-летнего сына. Однако в добровольном порядке должница свои обязанности не исполняет, по месту регистрации не проживает, на связь не выходит. По инициативе сотрудников службы Елена Орлова была объявлена в розыск.