В Прикамье простились с 40-летним учителем физкультуры, погибшим на СВО

Андрей Силуков родился 9 февраля 1983 года в селе Большая Соснова. После школы поступил на механика в СПТУ -74, а после окончания работал преподавателем физкультуры, строил дома и занимался ремонтом. «Очень любил и баловал детей, Арину и Эдика», — сообщается на странице муниципалитета.