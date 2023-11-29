В Прикамье простились с 40-летним учителем физкультуры, погибшим на СВО

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Published Сегодня, 06:52
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В Большой Соснове простились с 40-летним Андреем Силуковым, погибшим в зоне СВО. У мужчины остались двое детей, сообщает администрация Большесосновского муниципального округа.
Андрей Силуков родился 9 февраля 1983 года в селе Большая Соснова. После школы поступил на механика в СПТУ -74, а после окончания работал преподавателем физкультуры, строил дома и занимался ремонтом. «Очень любил и баловал детей, Арину и Эдика», — сообщается на странице муниципалитета.
В сообществе МБОУ «Большесосновская СОШ» уточняется, что мужчина погиб 14 ноября. Обстоятельства его гибели не сообщаются.
Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны.