В Прикамье за три года планируют отреставрировать восемь исторических зданий

Кроме того, ведутся работы по восстановлению и развитию масштабных ОКН в Кунгуре и Соликамске. В марте текущего года было выдано на разработку проекта по сохранению Гостиного двора в Кунгуре, к работам планируется приступить с 2025 года. Реставрационные работы на территории историко-культурного комплекса «Усолье Строгановское» в Соликамске ведутся на данный момент. Общий объём финансирования работ составляет 16,4 млн руб.