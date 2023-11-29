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Published Сегодня, 15:23

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В Прикамье за три года планируют отреставрировать восемь исторических зданий

В Прикамье за три года планируют отреставрировать восемь исторических зданий

29 ноября 2023, 15:23
Фото: properm.ru
Памятники расположены в трёх муниципалитетах.

Министерство по туризму Пермского края в 2024–2026 годах готово вести работы по сохранению восьми объектов культурного наследия. Исторические здания расположены на территории трёх муниципалитетов, сообщает «Новый компаньон».

В 2024 году планируется привести в порядок здания земской уездной управы и приходского училища в Чердыни, начнутся работы в Центре памяти Михаила Романова «Богадельня» в Ныробе и Преображенской церкви в Хохловке.

В 2025 году власти приступят к работам по ремонту «Особняка А. П. Рязанцева» на ул. Пермская, 41 в Перми и закончат начатые в 2024 году работы.

Здание женской гимназии в Чердыни приведут в порядок в 2026 году, тогда же запланирована реставрация Михайловского соляного ларя и Богородицкой церкви в Хохловке.

Кроме того, ведутся работы по восстановлению и развитию масштабных ОКН в Кунгуре и Соликамске. В марте текущего года было выдано на разработку проекта по сохранению Гостиного двора в Кунгуре, к работам планируется приступить с 2025 года. Реставрационные работы на территории историко-культурного комплекса «Усолье Строгановское» в Соликамске ведутся на данный момент. Общий объём финансирования работ составляет 16,4 млн руб.

#Памятник архитектуры#Культура#Памятники#Реставрация
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