В Ростове прошла дискуссионная площадка в преддверии съезда «Единой России»

Турчак подчеркнул, что последние два года были важными для формирования национальной гордости среди жителей России. Он также отметил, что партия «Единая Россия» несет ответственность за поддержку новых регионов, бойцов и их семей, приняла ряд законов, направленных на поддержку населения и регионов. При этом партия продолжает заниматься и социальной политикой, реализуя все положения народной программы.