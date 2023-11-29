В Ростове прошла дискуссионная площадка в преддверии съезда «Единой России»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Участники этой площадки выразили свою точку зрения о значении понятия «гордость».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что Россия обладает великой историей и культурой, является державой с ядерным потенциалом и мощной армией, а также ключевым игроком на мировых рынках, таких как нефть, газ, зерно, вооружение, ядерные и космические технологии. Он также отметил роль российского национального лидера, который имеет мировое признание и уважение, сообщает rostovgazeta.ru.
Турчак подчеркнул, что последние два года были важными для формирования национальной гордости среди жителей России. Он также отметил, что партия «Единая Россия» несет ответственность за поддержку новых регионов, бойцов и их семей, приняла ряд законов, направленных на поддержку населения и регионов. При этом партия продолжает заниматься и социальной политикой, реализуя все положения народной программы.
Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул, что современная молодежь превратилась в деятельных патриотов, участвующих в волонтерской работе.
Участники площадки также отметили, что единение всех граждан России является одним из важнейших поводов для гордости в новейшей истории страны, сообщается на сайте партии ER.RU.