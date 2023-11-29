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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:53

В центре Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу

В центре Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу

29 ноября 2023, 13:52
Пожарные говорят, что горения не было.
Сюжет
Школа

В пермской школе №7 из-за запаха дыма были эвакуированы 30 детей и 27 сотрудников. На сообщение о задымлении выехали силы МЧС, сообщают в пресс-службе ведомства.

Сообщение о задымлении поступило на пульт 29 ноября в 17:14. Дым был обнаружен у электрощитка на цокольном этаже учебного корпуса школы №7 по ул. Попова.

К месту вызова были направлены силы и средства МЧС России в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте оказалось, что в щитке произошло короткое замыкание без последующего горения.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников школы. Пострадавших нет.

#Происшествия#Пожар#Школа
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