В центре Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В пермской школе №7 из-за запаха дыма были эвакуированы 30 детей и 27 сотрудников. На сообщение о задымлении выехали силы МЧС, сообщают в пресс-службе ведомства.
Сообщение о задымлении поступило на пульт 29 ноября в 17:14. Дым был обнаружен у электрощитка на цокольном этаже учебного корпуса школы №7 по ул. Попова.
К месту вызова были направлены силы и средства МЧС России в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте оказалось, что в щитке произошло короткое замыкание без последующего горения.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников школы. Пострадавших нет.