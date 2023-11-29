Власти Перми определились, как будут платить за доносы на граффитистов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Власти определили механизм, по которому будут выплачивать вознаграждение пермякам за информацию о граффитистах, которые рисуют в неположенных местах. Предполагается, что на выплату в 15 тыс. рублей могут претендовать пермяки, если они сообщают в полицию о преступлении. Также они могут снять фото или видео с моментом, когда происходит правонарушение, сообщает Chitaitext.ru. Информация должна помочь установить личность граффитиста.
Принимать решение о выплате денег будут чиновники. Нужно обратиться в контрольный департамент администрации Перми. Раз в квартал комиссия будет рассматривать обращения, сравнивать их с отчетами полиция и решать, выплачивать ли деньги.
В случае получения награды человек должен сам задекларировать доход и оплатить налоги. Механизм должен начать работу с 1 января 2024 года, ранее власти отмечали, что это произойдет уже осенью 2023 года.
За 10 месяцев 2023 года в краевой столице выявлено 16 тыс. надписей и графических рисунков, которые незаконно нанесли на фасады зданий. При этом было устранено около 90% из них. Обязанность по устранению рисунков лежит на собственниках здания.
При этом самих людей, которые рисуют граффити, практически не удается поймать. В 2022 году было задержано лишь два человека. Штраф за нанесение граффити сейчас составляет 5 тыс. рублей.