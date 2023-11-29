Власти Перми определились, как будут платить за доносы на граффитистов

Власти определили механизм, по которому будут выплачивать вознаграждение пермякам за информацию о граффитистах, которые рисуют в неположенных местах. Предполагается, что на выплату в 15 тыс. рублей могут претендовать пермяки, если они сообщают в полицию о преступлении. Также они могут снять фото или видео с моментом, когда происходит правонарушение, сообщает Chitaitext.ru. Информация должна помочь установить личность граффитиста.