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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:01

В Перми разработали механизм выплаты денег за информацию о граффитистах

Власти Перми определились, как будут платить за доносы на граффитистов

29 ноября 2023, 08:57
Фото: pexels.com

В Перми разработали механизм выплаты денег за информацию о граффитистах

Размер вознаграждения составит 15 тыс. рублей.

Власти определили механизм, по которому будут выплачивать вознаграждение пермякам за информацию о граффитистах, которые рисуют в неположенных местах. Предполагается, что на выплату в 15 тыс. рублей могут претендовать пермяки, если они сообщают в полицию о преступлении. Также они могут снять фото или видео с моментом, когда происходит правонарушение, сообщает Chitaitext.ru. Информация должна помочь установить личность граффитиста.

Принимать решение о выплате денег будут чиновники. Нужно обратиться в контрольный департамент администрации Перми. Раз в квартал комиссия будет рассматривать обращения, сравнивать их с отчетами полиция и решать, выплачивать ли деньги.

В случае получения награды человек должен сам задекларировать доход и оплатить налоги. Механизм должен начать работу с 1 января 2024 года, ранее власти отмечали, что это произойдет уже осенью 2023 года.

За 10 месяцев 2023 года в краевой столице выявлено 16 тыс. надписей и графических рисунков, которые незаконно нанесли на фасады зданий. При этом было устранено около 90% из них. Обязанность по устранению рисунков лежит на собственниках здания.

При этом самих людей, которые рисуют граффити, практически не удается поймать. В 2022 году было задержано лишь два человека. Штраф за нанесение граффити сейчас составляет 5 тыс. рублей.

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#Пермь#Граффити
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