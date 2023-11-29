Волна отравлений метадоном добралась до Москвы. Пострадала двухлетняя девочка

До этого метадоном отправилась двухлетняя девочка. Telegram-канал SHOT утверждает, что она могла пострадать от наркотиков, привезенных из Ставрополья, где было массовое отправление. Пока неизвестно, как в организм девочки попал метадон, возбуждено уголовное дело.