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Волна отравлений метадоном добралась до Москвы. Пострадала двухлетняя девочка

Волна отравлений метадоном добралась до Москвы. Пострадала двухлетняя девочка

29 ноября 2023, 03:20
Фото: fusionbrain.ai
Случаев пока в разы меньше, чем в Астрахани.

В Московской области зафиксировано несколько случаев отравления метадоном. 28 ноября выявлен уже третий случай — 16-летнему студенту строительного колледжа стало плохо ночью. Его удалось спасти сотрудникам скорой помощи. Он признался им, что употреблял наркотики.

До этого метадоном отправилась двухлетняя девочка. Telegram-канал SHOT утверждает, что она могла пострадать от наркотиков, привезенных из Ставрополья, где было массовое отправление. Пока неизвестно, как в организм девочки попал метадон, возбуждено уголовное дело.

25 ноября в больницу доставили 24-летнего москвича с тем же диагнозом — отравление метадоном.

В середине ноября массовое отравление метадоном произошло в Астрахани — пострадали 25 человек. Трое из их в итоге скончались. Выяснилось, что вещество было произведено в нарколаборатории в Ставропольском крае.

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#Общество#Наркотики#Отравление
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