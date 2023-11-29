Волна отравлений метадоном добралась до Москвы. Пострадала двухлетняя девочка

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В Московской области зафиксировано несколько случаев отравления метадоном. 28 ноября выявлен уже третий случай — 16-летнему студенту строительного колледжа стало плохо ночью. Его удалось спасти сотрудникам скорой помощи. Он признался им, что употреблял наркотики.
До этого метадоном отправилась двухлетняя девочка. Telegram-канал SHOT утверждает, что она могла пострадать от наркотиков, привезенных из Ставрополья, где было массовое отправление. Пока неизвестно, как в организм девочки попал метадон, возбуждено уголовное дело.
25 ноября в больницу доставили 24-летнего москвича с тем же диагнозом — отравление метадоном.
В середине ноября массовое отравление метадоном произошло в Астрахани — пострадали 25 человек. Трое из их в итоге скончались. Выяснилось, что вещество было произведено в нарколаборатории в Ставропольском крае.