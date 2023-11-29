За месяц цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 1,4%

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В октябре 2023 года по сравнению с сентябрём индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,4%. Такие данные приводит Пермьстат.
Индекс цен производителей промышленных товаров составил 104,9%, сельскохозяйственной продукции — 105,0%. С начала года промтовары подорожали на 24,5%. Сельхозпродукция, напротив, подешевела на 2%.
Напомним, ранее Пермьстат сообщал, что в Прикамье в октябре куриные яйца выросли в цене на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%.