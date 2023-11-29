Завершаются работы по устройству дополнительных полос на дороге Пермь-Березники

В Пермском крае подходят к концу работу по устройству дополнительных полос на подъемах на трассе Пермь-Березники. Это позволит расширить дорогу на четырех участках: три из них находятся в Добрянском округе, один — в Березниковском. Общая протяженность — 4,5 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которые инициировал президент России Владимир Путин.