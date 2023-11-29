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Завершаются работы по устройству дополнительных полос на дороге Пермь-Березники

Завершаются работы по устройству дополнительных полос на дороге Пермь-Березники

29 ноября 2023, 07:40
Фото: пресс-служба краевого Минтранса
Дополнительные полосы увеличат безопасность на дороге.

В Пермском крае подходят к концу работу по устройству дополнительных полос на подъемах на трассе Пермь-Березники. Это позволит расширить дорогу на четырех участках: три из них находятся в Добрянском округе, один — в Березниковском. Общая протяженность — 4,5 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которые инициировал президент России Владимир Путин.

Дополнительные полосы должны сыграть роль в повышении безопасности на дороге. Благодаря этому большегрузы смогут перестраиваться, чтобы освобождать место для потока легковых автомобилей. Они смогут не выезжать на полосу встречного движения, для обгона грузовиков.

Сейчас подрядчику осталось только установить дорожные знаки, смонтировать освещение и завершить работы по укреплению откосов на одном из участков.

Работы выполняло ООО «СКФ „АТМ“». Компания возводила дополнительные полосы в 2022 году на другой региональной трассе — Полазна-Чусовой.

Фото: пресс-служба краевого Минтранса
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