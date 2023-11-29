Жительница Добрянки, по чьей вине утонул соседский ребенок, предстанет перед судом

Трагедия произошла 17 августа 2023 года. Женщина позвала гулявших во дворе детей на городской пляж, при этом она знала, что купание там запрещено. В воде восьмилетний мальчик, не умеющий плавать, оказался без присмотра. Он зашел на глубину и утонул.