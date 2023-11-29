Жительница Добрянки, по чьей вине утонул соседский ребенок, предстанет перед судом

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В Добрянке будут судить 37-летнюю женщину, из-за которой утонул восьмилетний мальчик. Следователи завершили рассмотрение уголовного дела и передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия произошла 17 августа 2023 года. Женщина позвала гулявших во дворе детей на городской пляж, при этом она знала, что купание там запрещено. В воде восьмилетний мальчик, не умеющий плавать, оказался без присмотра. Он зашел на глубину и утонул.
В отношение женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас оно направлено в суд.