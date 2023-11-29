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Жительницу Перми осудили на 12 лет за жестокое убийство собственной дочери

Жительницу Перми осудили на 12 лет за жестокое убийство собственной дочери

29 ноября 2023, 05:54
Фото: Midjourney
Женщина подожгла на дочери одежду, девушка погибла от ожогов.

Жительницу Перми осудили на 12 лет лишения свободы за то, что она подожгла свою дочь. 30-летняя девушка скончалась от ожогов, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Трагедия произошел 9 октября 2022 года в частном доме в микрорайоне Висим. 58-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с дочерью и умышленно подожгла на ней одежду, желая убить. Медики пытались спасти жизнь девушки, но не смогли. В отношение матери погибшей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью).

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Убийство
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