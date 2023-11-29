Жительницу Перми осудили на 12 лет за жестокое убийство собственной дочери

Трагедия произошел 9 октября 2022 года в частном доме в микрорайоне Висим. 58-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с дочерью и умышленно подожгла на ней одежду, желая убить. Медики пытались спасти жизнь девушки, но не смогли. В отношение матери погибшей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью).