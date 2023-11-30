БК «Парма» побеждает в первом матче 1/8 финала Кубка России

БК «Парма» за 11 лет существования дважды выигрывал Кубок России. Впервые — в сезоне 2015/2016, разгромив в финале «Зенит» со счетом 97:65. Повторить успех удалось спустя три года, одолев «Нижний Новгород» 73:67.