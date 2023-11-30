БК «Парма» побеждает в первом матче 1/8 финала Кубка России

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
БК «Парма» начал выступления в розыгрыше Кубка России. В первом матче 1/8 финала пермяки принимали БК «Динамо» из Владивостока. Пермский клуб оказался сильнее гостей: 91:76 (24:18, 19:18, 29:15, 19:25).
Лучшими у пермяков стали:
БК «Парма» за 11 лет существования дважды выигрывал Кубок России. Впервые — в сезоне 2015/2016, разгромив в финале «Зенит» со счетом 97:65. Повторить успех удалось спустя три года, одолев «Нижний Новгород» 73:67.