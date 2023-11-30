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Updated Сегодня, 16:46

БК «Парма» побеждает в первом матче 1/8 финала Кубка России

БК «Парма» побеждает в первом матче 1/8 финала Кубка России

30 ноября 2023, 16:28
Фото: БК "Парма"
Пермяки оказались сильнее «Динамо» из Владивостока.
Сюжет
Парма

БК «Парма» начал выступления в розыгрыше Кубка России. В первом матче 1/8 финала пермяки принимали БК «Динамо» из Владивостока. Пермский клуб оказался сильнее гостей: 91:76 (24:18, 19:18, 29:15, 19:25).

Лучшими у пермяков стали:

  • Би Джей Джонсон: 30 очков + 3 подбора + 3 перехвата
  • Айзея Риз: 26 очков + 8 передач + 2 перехвата
  • Руслан Абдулбасиров: 12 очков + 12 подборов + 2 блок-шота
  • Александр Платунов: 10 очков + 6 передач + 5 подборов

БК «Парма» за 11 лет существования дважды выигрывал Кубок России. Впервые — в сезоне 2015/2016, разгромив в финале «Зенит» со счетом 97:65. Повторить успех удалось спустя три года, одолев «Нижний Новгород» 73:67.

#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол#Кубок россии по баскетболу
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