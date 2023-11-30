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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101 году жизни

30 ноября 2023, 03:35
Фото: Jason Lee / Reuters

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Политик сыграл важную роль в сближении США и Китая.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. В ночь на 30 ноября политик умер в своем доме в штате Коннектикут, пишет Reuters. Он был госсекретарем США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1973–1977 годах, в 1969–1974 годах занимал пост советника по национальной безопасности страны.

При Никсоне Генри Киссинджер сыграл значимую роль в сближении США и Китая, налаживая между ними коммунистические отношения. Впоследствии сам политик отмечал, что целью этих действий было создание противовеса СССР. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за завершение Парижских переговоров о завершении войны во Вьетнаме в 1972–1973 годах.

После начала СВО Киссинджер также отмечал, что Украине не место в НАТО и говорил, что конфликт между Россией и Украиной должен был завершиться переговорами.

#Политика#Общество
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