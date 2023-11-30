Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101 году жизни

При Никсоне Генри Киссинджер сыграл значимую роль в сближении США и Китая, налаживая между ними коммунистические отношения. Впоследствии сам политик отмечал, что целью этих действий было создание противовеса СССР. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за завершение Парижских переговоров о завершении войны во Вьетнаме в 1972–1973 годах.