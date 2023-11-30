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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Чайковском выбран глава округа на ближайшие пять лет

Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет

30 ноября 2023, 04:18
Фото: пресс-служба администрации Чайковского городского округа

В Чайковском выбран глава округа на ближайшие пять лет

В финал конкурса выходили два кандидата.

Вчера, 29 ноября, депутаты Думы Чайковского городского округа единогласно выбрали нового главу муниципалитета. Им избран Алексей Агафонов, ранее занимавший должность первого заместителя главы округа. До этого мужчина возглавлял Отдел МВД России по Чайковскому району.

Алексей Агафонов будет руководить округом в ближайшие пять лет. «Благодарю за оказанное доверие и поддержку, готов и дальше работать на благо территории и его жителей», — заявил новый глава. В финал конкурса, помимо Агафонова, ранее выходил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Выборы#Чайковский
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