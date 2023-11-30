Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Вчера, 29 ноября, депутаты Думы Чайковского городского округа единогласно выбрали нового главу муниципалитета. Им избран Алексей Агафонов, ранее занимавший должность первого заместителя главы округа. До этого мужчина возглавлял Отдел МВД России по Чайковскому району.
Алексей Агафонов будет руководить округом в ближайшие пять лет. «Благодарю за оказанное доверие и поддержку, готов и дальше работать на благо территории и его жителей», — заявил новый глава. В финал конкурса, помимо Агафонова, ранее выходил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.