Депутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять лет

Алексей Агафонов будет руководить округом в ближайшие пять лет. «Благодарю за оказанное доверие и поддержку, готов и дальше работать на благо территории и его жителей», — заявил новый глава. В финал конкурса, помимо Агафонова, ранее выходил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.