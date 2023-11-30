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Депутаты одобрили выделение земель участникам СВО в Пермском крае

Депутаты одобрили выделение земель участникам СВО в Пермском крае

30 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Спикер ЗС Пермского края Валерия Сухих отметил, что регион должен принять меры для обеспечения достойного уровня жизни защитников страны.

Депутаты Заксобрания Пермского края одобрили инициативу губернатора Дмитрия Махонина о предоставлении бесплатных земельных участков для жителей региона, которая участвовали в специальной военной операции. Решение было принято 30 ноября.

Земли смогут получить участники СВО, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, в Пермском крае расширяется система федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе и бесплатное предоставление земельных участков особо отличившимся военнослужащим и добровольцам — участникам СВО, получившим за это ордена или звание Героя России.

«У военнослужащих Прикамья и их семей есть запрос на предоставление земельных участков для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Поэтому наша ключевая задача, которую перед правительством региона поставил в том числе и президент России Владимир Путин, — комплексно подойти к земельному вопросу: не только предоставлять участки жителям, но и помогать осваивать их для комфортного проживания. Законопроект будет работать в этом направлении», — прокомментировал Дмитрий Махонин.

Земельные участки будут предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др. Новая мера поддержки вступит в силу с января 2024 года.

«Пермский край с самого начала СВО принимает меры поддержки с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Принятие закона дополняет систему уже действующих льгот на федеральном и региональном уровне. Обеспечить достойный уровень жизни наших защитников и поддержать их семьи — долг, который регион обязан выполнить», — отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
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