Депутаты одобрили выделение земель участникам СВО в Пермском крае

Земли смогут получить участники СВО, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.