Депутаты ЗС Прикамья приняли региональный бюджет на три года

По словам главы региона Дмитрия Махонина, бюджет региона по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Ключевыми статьями расходов бюджета края остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка жителей. Одними из приоритетных направлений являются также расходы на развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры региона. Кроме того, Пермский край в 2024–2026 годах продолжит реализацию всех национальных проектов, а также всех региональных государственных программ.