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Депутаты ЗС Прикамья приняли региональный бюджет на три года

Депутаты ЗС Прикамья приняли региональный бюджет на три года

30 ноября 2023, 09:17
По словам спикера ЗС Валерия Сухих, бюджетная политика в Прикамье остается гибкой.

30 ноября депутаты Заксобрания Пермского края приняли во втором чтении закон о региональном бюджете. Он затрагивает 2024 год и плановый период 2025–2026 гг. Объем доходов ожидается в 2024 году на уровне 203 млрд рублей, расходов — 226,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 23,3 млрд рублей, что составит 12,1% к объему собственных доходов краевого бюджета.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, бюджет региона по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Ключевыми статьями расходов бюджета края остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка жителей. Одними из приоритетных направлений являются также расходы на развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры региона. Кроме того, Пермский край в 2024–2026 годах продолжит реализацию всех национальных проектов, а также всех региональных государственных программ.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 50 поправок. Большинство из них было внесено главой региона.

Так, после доработки проекта закона были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. В итоге его объём составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию г. Березников и г. Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей.

Как ранее отмечал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, бюджетная политика региона остается гибкой.

«Итоговая редакция закона о бюджете соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости будут готовы оперативно внести коррективы», — заявил спикер.
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