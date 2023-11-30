Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

Так, каждый второй опрошенный поделился, что стал чаще общаться со своими родственниками после появления мессенджеров: в любой момент мы можем связаться с дорогим для нас человеком просто для того, что узнать, как прошел его день. И что кажется особенно значительным здесь — доля тех, кто отметил, что интернет помогает им чаще общаться с семьей, выше всего у людей в возрасте от 56 до 65 лет.