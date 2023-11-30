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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 10:34

ЕвроХим и Пермский край подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленности

ЕвроХим и Пермский край подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленности

30 ноября 2023, 05:30
Основные положения дорожной карты должны реализовать с 2024 по 2028 год.

30 ноября на Пермском инженерно-промышленном форуме состоялось подписание дорожной карты по взаимодействию Усольского калийного комбината компании ЕвроХим с промышленным комплексом Пермского края. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и исполнительный директор Усольского калийного комбината Дмитрий Токарев.

Дорожная карта направлена на поиск и внедрение эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов для использования на Усольском калийном комбинате взамен импортных. Реализация основных положений дорожной карты запланирована на период с 2024 по 2028 год.

Дмитрий Токарев, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-УКК»:

«Наша цель — найти возможности импортозамещения в том числе и внутри Пермского края. И мы считаем, что нужно дать возможность местным предприятиям испытать свои силы, чтобы в перспективе создать что-то новое и современное».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет Прикамье активно развивает промышленную кооперацию.

«Мы сотрудничаем с крупными заказчиками, которые производят продукцию не только на территории Пермского края и нашей страны, но и за рубежом — Задача Правительства Пермского края, в том числе, в рамках соглашений и дорожных карт — помочь крупным холдингам и местным предприятиям найти друг друга и наладить партнерские взаимоотношения», — акцентировал глава региона.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Правительством Прикамья и ЕвроХимом было подписано в прошлом году, во время Петербургского международного экономического форума. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров компании ЕвроХим Игорь Нечаев договорились о совместной реализации инвестпроектов на территории Прикамья и расширении промышленной кооперации.

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