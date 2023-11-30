ЕвроХим и Пермский край подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленности

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Правительством Прикамья и ЕвроХимом было подписано в прошлом году, во время Петербургского международного экономического форума. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров компании ЕвроХим Игорь Нечаев договорились о совместной реализации инвестпроектов на территории Прикамья и расширении промышленной кооперации.