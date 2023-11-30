Филиал «Азот» стал призером конкурса Минтруда РФ

Филиал «Азот» выдерживает высокие стандарты социальной ответственности, исполняет в полном объеме коллективный договор, сотрудники филиала обеспечены объектами социальной сферы: поликлиника, медпункт на территории предприятия, пункты питания, дом спорта «Азот», дворец культуры им. В. И. Ленина, лыжная база, где организуются культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и корпоративные праздники. В декабре 2023 года нам предстоит принять новый коллективный договор сроком на три следующих года с сохранением основного объема социальных льгот и гарантий, пересмотром размера выплат по некоторым видам материальной помощи.