Филиал «ПМУ» победил в конкурсе Минтруда РФ

Жюри высоко оценило политику предприятия в области охраны труда, стратегические цели которой — это «нулевой» травматизм и создание безопасных и комфортных условий работы для сотрудников. Высокая награда была вручена «ПМУ» на Пермском инженерно-промышленном форуме, который в этом году посвящен теме «Человек труда» и проходит с 29 ноября по 1 декабря в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо».