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Филиал «ПМУ» победил в конкурсе Минтруда РФ

Филиал «ПМУ» победил в конкурсе Минтруда РФ

30 ноября 2023, 05:40
Филиал «ПМУ» обращает много внимания на пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ занял первое место в номинации „Профессиональное здоровье“ регионального этапа Всероссийского конкурса Минтруда РФ „Российская организация высокой социальной эффективности“.

Жюри высоко оценило политику предприятия в области охраны труда, стратегические цели которой — это «нулевой» травматизм и создание безопасных и комфортных условий работы для сотрудников. Высокая награда была вручена «ПМУ» на Пермском инженерно-промышленном форуме, который в этом году посвящен теме «Человек труда» и проходит с 29 ноября по 1 декабря в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

„Для „Уралхима“ люди — главная ценность. Наша победа в конкурсе Минтруда доказала, что филиал „ПМУ“ является лучшим работодателем в регионе по уровню заботы о своих сотрудниках. Только по итогам 2022 года вложения предприятия в комплекс мер по сохранению здоровья персонала составили более 34 млн рублей. Результаты отличные: в филиале „ПМУ“ заболеваемость сотрудников на 20% ниже средней в химической отрасли Пермского края».

Особое внимание на предприятии уделяется профилактике болезней. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят флюорографическое обследование и проверки здоровья у узких специалистов. В «ПМУ» круглосуточно работает здравпункт, оснащенный физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования.

Филиал «ПМУ» активно пропагандирует здоровый образ жизни: ежегодно проводится спартакиада по 16 видам спорта. В результате сотрудники успешно выступают на корпоративных, региональных и международных соревнованиях трудящихся.

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