Финал Первой лиги КВН пройдёт в Перми в начале декабря

В Прикамье КВН объединяет порядка 40 тыс. зрителей и участников, в том числе 200 команд, присутствие Первой лиги является важным событием. Благодаря большой популярности КВН, а также успешному выступлению и победе Сборной Пермского края в Высшей лиге КВН в 2021 году, Правительством региона и Телевизионным творческим объединением «АМиК» было заключено соглашение о проведении в столице Прикамья игр Первой лиги КВН с 2022 до 2025 года. Игры лиги являются одним из флагманских событий программы мероприятий по празднованию 300-летия Перми.