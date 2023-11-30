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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Финал Первой лиги КВН пройдёт в Перми в начале декабря

Финал Первой лиги КВН пройдёт в Перми в начале декабря

30 ноября 2023, 11:37
Фото: АНО "Агентство новых технологий"
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Игра состоится 9 декабря в 18:30 в ДК им. Солдатова. Вести финал Первой лиги будет Заслуженный тренер России и бывший тренер России по футболу Леонид Слуцкий.
Сюжет
Пермь 300

Билеты можно приобрести по ссылке.

За выход в Высшую лигу будут соревноваться команды:

— «Колосок» (Михайловск, Ставропольский край)

— «Ингеборга Дапкунайте» (Набережные Челны)

— «Секция по бадминтону» (Москва)

— «Леон Киллер» (г. Камышлов, Свердловская область)

— «Без грани» (Чита)

— «Негоден» (Санкт-Петербург)

Также приглашаем вас 8 декабря на генеральную репетицию финала Первой телевизионной лиги КВН. Билеты можно приобрести по ссылке.

В Прикамье КВН объединяет порядка 40 тыс. зрителей и участников, в том числе 200 команд, присутствие Первой лиги является важным событием. Благодаря большой популярности КВН, а также успешному выступлению и победе Сборной Пермского края в Высшей лиге КВН в 2021 году, Правительством региона и Телевизионным творческим объединением «АМиК» было заключено соглашение о проведении в столице Прикамья игр Первой лиги КВН с 2022 до 2025 года. Игры лиги являются одним из флагманских событий программы мероприятий по празднованию 300-летия Перми.

Партнёром и организатором игр Первой лиги выступило Агентство новых технологий.

#Пермь 300
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