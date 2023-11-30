Финал Первой лиги КВН пройдёт в Перми в начале декабря

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Билеты можно приобрести по ссылке.
За выход в Высшую лигу будут соревноваться команды:
— «Колосок» (Михайловск, Ставропольский край)
— «Ингеборга Дапкунайте» (Набережные Челны)
— «Секция по бадминтону» (Москва)
— «Леон Киллер» (г. Камышлов, Свердловская область)
— «Без грани» (Чита)
— «Негоден» (Санкт-Петербург)
Также приглашаем вас 8 декабря на генеральную репетицию финала Первой телевизионной лиги КВН. Билеты можно приобрести по ссылке.
В Прикамье КВН объединяет порядка 40 тыс. зрителей и участников, в том числе 200 команд, присутствие Первой лиги является важным событием. Благодаря большой популярности КВН, а также успешному выступлению и победе Сборной Пермского края в Высшей лиге КВН в 2021 году, Правительством региона и Телевизионным творческим объединением «АМиК» было заключено соглашение о проведении в столице Прикамья игр Первой лиги КВН с 2022 до 2025 года. Игры лиги являются одним из флагманских событий программы мероприятий по празднованию 300-летия Перми.
Партнёром и организатором игр Первой лиги выступило Агентство новых технологий.