Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Прикамье есть более десяти курортов, рассказываем про пять популярных горнолыжных курортов у пермяков и жителей региона, среди них: горнолыжный комплекс «Иван-Гора», горнолыжный комплекс «Жебреи», горнолыжный курорт «Такман», горнолыжный центр «Губаха» и горнолыжная база «Ашатли-Тулва».
Место отдыха расположено в Губахе на улице Краснооктябрьская, 28. На этом курорте имеется 18 трасс различного уровня сложности, которые подойдут как новичкам, которые впервые встают на лыжи, так и опытным пермякам, которые любят экстрим во время отдыха. Семь трасс имеют сертификацию, их протяженность составляет от 100 до 2,6 м. с максимальным перепадом высот 310 м. На склоне горы Крестовая имеется множество подготовленных трасс и трасс для фрирайда — 11 зон.
Каждый год проводятся чемпионаты и первенства по фристайлу, в которых участвуют любители и профессионалы.
В «Губахе» имеется кресельная канатная дорога с четырехместными фиксированными креслами зарубежного производства. Пропускная способность дороги составляет около 1,6 тыс. человек в час. Построено шесть бугельных подъемников.
Условия для отдыха созданы и для детей — имеется учебный ленточный подъемник SunKid.
Прайс-лист на сезон 2023/2024. Цены отличаются в будни, выходные и праздники.
Стоимость услуг в выходные и праздники
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Стоимость карты
|100
|100
|Разовый подъем (бугельный / кресельный)
|200
|200
|Прогулочный тариф (подъем и спуск)
|400
|400
|Вечерний тариф
|100
|700
|Подъемник на 1 день
|2 000
|1 200
|Подъемник на 3 часа
|1 200
|900
|Учебный подъемник
|550
|450
|Подъемник Snowpark
|800
|600
|VIP-подъемник
|5 000
|5 000
Стоимость услуг в будние дни
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Стоимость карты
|100
|100
|Разовый подъем (бугельный / кресельный)
|200
|200
|Прогулочный тариф (подъем и спуск)
|400
|400
|Подъемник на 1 день
|1 500
|1 100
|Подъемник на 3 часа
|100
|750
|Учебный подъемник
|550
|450
|Подъемник Snowpark
|700
|500
|VIP-подъемник
|5 000
|5 000
Общие тарифы
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|1 будний и 2 выходных
|4 300
|2 700
|2 будних и 1 выходной
|3 900
|2 600
|3 будних
|3 400
|2 500
|3 выходных / праздничных
|4 800
|2 800
Комплекс находится в 30 км от Перми. Он открылся зимой 2007 года, тогда были организованы три трассы и два подъемника. К зимнему сезону 2007-2008 была открыта новая трасса-серпантин длиной около 900 м. с перепадом высот от 100 м. К сезону 2010-2011 открылась трасса «спортивная». Общая протяженность шести трасс комплекса составляет около 5 тыс. м. Имеется сноуборд парк.
Имеется четыре бугельных подъемника, один детский подъемник. Они способны поднять до 900 человек за час.
Стоимость подъемников
|Количество подъемов
|Взрослые
|Дети
|1
|180
|150
|10
|1 500
|1 200
|14
|2 100
|1 700
|17
|2 500
|2 100
Находится в 5 км от Чусового и в 130 км от Перми. Имеется 11 трасс различных уровней сложностей и четыре зоны фрирайда. Самая длинная трасса имеет протяженность 1,8 м. Имеется сноупарк с трамплинами, сноутюбинг, два подъемника.
Стоимость услуг в выходные и праздники
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Разовый подъем
|170
|130
|3 часа
|1 100
|800
|2 часа вечером
|700
|550
|1 день
|1 700
|1 100
|50 подъемов
|7 000
|5 000
|100 подъемов
|12 000
|9 000
|200 подъемов
|20 000
|16 000
Стоимость услуг в будние дни
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Разовый подъем
|150
|100
|3 часа
|900
|650
|2 часа вечером
|550
|450
|1 день
|1 200
|800
|50 подъемов
|7 000
|5 000
|100 подъемов
|12 000
|9 000
|200 подъемов
|20 000
|16 000
Комплекс находится в 24 км от Перми в селе Гамово. Имеется бугельный подъемник и трассы различной сложности: пять трасс с длиной от 270 до 670 м. Для отдыхающих доступен сноуборд-парк и Half-Pipe для фристайла.
Билет на один подъем стоит 80 рублей, на 10 — 800, подъемник на час — 300 рублей, подъемник на день — 900 рублей. При этом по выходным и праздникам стоимость подъемника на час вырастает до 400 рублей, на день — до 1 200.
Находится в 180 км от Перми в поселке Ашатли. Имеется пять трасс с перепадом высот в 110 м. Их общая длина — 2,74 км. Главная трасса — 420 м., лесная — 700 м., хафпайп — 1000 м., фрирайд — 1050 м. Есть учебная и тюбинговая трассы, бугельный подъемник.
Стоимость в выходные и праздники
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Подъемник на 1 час
|450
|350
|Подъемник на 3 часа
|900
|600
|Подъемник на 1 день
|1 250
|800
|Учебный склон
|500
|500
Стоимость в будние дни
|Услуга
|Взрослый
|Детский
|Подъемник на 1 час
|400
|250
|Подъемник на 3 часа
|800
|500
|Подъемник на 1 день
|1 000
|600
|Учебный склон
|500
|500
Большинство горнолыжных курортов открываются в начале декабря: