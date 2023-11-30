properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Горнолыжные курорты начинают открываться с начала декабря

Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит

30 ноября 2023, 11:08
Фото: 1MI
Горнолыжные курорты начинают открываться с начала декабря
Часть горнолыжек в Прикамье объявили об открытии сезона с начала декабря, некоторые еще проводят подготовку, но должны начать работу до середины декабря. Рассказываем, на какие курорты стоит обратить внимание пермякам.

Какие горнолыжные курорты есть в Пермском крае?

В Прикамье есть более десяти курортов, рассказываем про пять популярных горнолыжных курортов у пермяков и жителей региона, среди них: горнолыжный комплекс «Иван-Гора», горнолыжный комплекс «Жебреи», горнолыжный курорт «Такман», горнолыжный центр «Губаха» и горнолыжная база «Ашатли-Тулва».

Горнолыжный центр «Губаха»

Место отдыха расположено в Губахе на улице Краснооктябрьская, 28. На этом курорте имеется 18 трасс различного уровня сложности, которые подойдут как новичкам, которые впервые встают на лыжи, так и опытным пермякам, которые любят экстрим во время отдыха. Семь трасс имеют сертификацию, их протяженность составляет от 100 до 2,6 м. с максимальным перепадом высот 310 м. На склоне горы Крестовая имеется множество подготовленных трасс и трасс для фрирайда — 11 зон.

Каждый год проводятся чемпионаты и первенства по фристайлу, в которых участвуют любители и профессионалы.

горнолыжный курорт пользуется популярностью у пермяковгорнолыжный курорт пользуется популярностью у пермяков
горнолыжный курорт пользуется популярностью у пермяков
Фото: 1MI

В «Губахе» имеется кресельная канатная дорога с четырехместными фиксированными креслами зарубежного производства. Пропускная способность дороги составляет около 1,6 тыс. человек в час. Построено шесть бугельных подъемников.

Условия для отдыха созданы и для детей — имеется учебный ленточный подъемник SunKid.

Сколько стоит отдых в горнолыжном центре «Губаха»?

Прайс-лист на сезон 2023/2024. Цены отличаются в будни, выходные и праздники.

Стоимость услуг в выходные и праздники

Услуга Взрослый Детский
Стоимость карты 100 100
Разовый подъем (бугельный / кресельный) 200 200
Прогулочный тариф (подъем и спуск) 400 400
Вечерний тариф 100 700
Подъемник на 1 день 2 000 1 200
Подъемник на 3 часа 1 200 900
Учебный подъемник 550 450
Подъемник Snowpark 800 600
VIP-подъемник 5 000 5 000

Стоимость услуг в будние дни

Услуга Взрослый Детский
Стоимость карты 100 100
Разовый подъем (бугельный / кресельный) 200 200
Прогулочный тариф (подъем и спуск) 400 400
Подъемник на 1 день 1 500 1 100
Подъемник на 3 часа 100 750
Учебный подъемник 550 450
Подъемник Snowpark 700 500
VIP-подъемник 5 000 5 000

Общие тарифы

Услуга Взрослый Детский
1 будний и 2 выходных 4 300 2 700
2 будних и 1 выходной 3 900 2 600
3 будних 3 400 2 500
3 выходных / праздничных 4 800 2 800

Горнолыжный комплекс «Жебреи»

Комплекс находится в 30 км от Перми. Он открылся зимой 2007 года, тогда были организованы три трассы и два подъемника. К зимнему сезону 2007-2008 была открыта новая трасса-серпантин длиной около 900 м. с перепадом высот от 100 м. К сезону 2010-2011 открылась трасса «спортивная». Общая протяженность шести трасс комплекса составляет около 5 тыс. м. Имеется сноуборд парк.

Имеется четыре бугельных подъемника, один детский подъемник. Они способны поднять до 900 человек за час.

Стоимость подъемников

Количество подъемов Взрослые Дети
1 180 150
10 1 500 1 200
14 2 100 1 700
17 2 500 2 100

Горнолыжный курорт «Такман»

Находится в 5 км от Чусового и в 130 км от Перми. Имеется 11 трасс различных уровней сложностей и четыре зоны фрирайда. Самая длинная трасса имеет протяженность 1,8 м. Имеется сноупарк с трамплинами, сноутюбинг, два подъемника.

Добираться до Такмана придется долгоДобираться до Такмана придется долго
Добираться до Такмана придется долго
Фото: 1MI

Сколько стоит отдых на «Такмане»?

Стоимость услуг в выходные и праздники

Услуга Взрослый Детский
Разовый подъем 170 130
3 часа 1 100 800
2 часа вечером 700 550
1 день 1 700 1 100
50 подъемов 7 000 5 000
100 подъемов 12 000 9 000
200 подъемов 20 000 16 000

Стоимость услуг в будние дни

Услуга Взрослый Детский
Разовый подъем 150 100
3 часа 900 650
2 часа вечером 550 450
1 день 1 200 800
50 подъемов 7 000 5 000
100 подъемов 12 000 9 000
200 подъемов 20 000 16 000

Горнолыжный комплекс «Иван-Гора»

Комплекс находится в 24 км от Перми в селе Гамово. Имеется бугельный подъемник и трассы различной сложности: пять трасс с длиной от 270 до 670 м. Для отдыхающих доступен сноуборд-парк и Half-Pipe для фристайла.

Сколько стоит отдых на «Иван-Горе»?

Билет на один подъем стоит 80 рублей, на 10 — 800, подъемник на час — 300 рублей, подъемник на день — 900 рублей. При этом по выходным и праздникам стоимость подъемника на час вырастает до 400 рублей, на день — до 1 200.

Горнолыжная база «Ашатли-Тулва»

Находится в 180 км от Перми в поселке Ашатли. Имеется пять трасс с перепадом высот в 110 м. Их общая длина — 2,74 км. Главная трасса — 420 м., лесная — 700 м., хафпайп — 1000 м., фрирайд — 1050 м. Есть учебная и тюбинговая трассы, бугельный подъемник.

На всех базах найдется место для любителей сноубордовНа всех базах найдется место для любителей сноубордов
На всех базах найдется место для любителей сноубордов
Фото: 1MI

Сколько стоит отдых на базе «Ашатли-Тулва»?

Стоимость в выходные и праздники

Услуга Взрослый Детский
Подъемник на 1 час 450 350
Подъемник на 3 часа 900 600
Подъемник на 1 день 1 250 800
Учебный склон 500 500

Стоимость в будние дни

Услуга Взрослый Детский
Подъемник на 1 час 400 250
Подъемник на 3 часа 800 500
Подъемник на 1 день 1 000 600
Учебный склон 500 500

Когда открывается сезон на горнолыжках в Пермском крае?

Большинство горнолыжных курортов открываются в начале декабря:

  • «Губаха» — 1 декабря;
  • «Такман» — 2 декабря;
  • «Иван-Гора», «Жебреи» и «Ашатли» пока не называют точных дат открытия. Можно ориентироваться на середину декабря.
#Пермь#Лыжи#Зима#Горные лыжи#Горнолыжный комплекс#Горнолыжная база#Горнолыжный центр#Горнолыжное снаряжение
Подпишитесь
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
Сегодня, 12:16
Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
Сегодня, 08:39
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Сегодня, 10:35
Суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским в России
Сегодня, 12:32
Пермская галерея анонсировала прощальные экскурсии, но попасть на них вы не сможете
Сегодня, 08:06