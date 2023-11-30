Главные горнолыжные курорты Пермского края: где отдохнуть и сколько это стоит

Место отдыха расположено в Губахе на улице Краснооктябрьская, 28. На этом курорте имеется 18 трасс различного уровня сложности, которые подойдут как новичкам, которые впервые встают на лыжи, так и опытным пермякам, которые любят экстрим во время отдыха. Семь трасс имеют сертификацию, их протяженность составляет от 100 до 2,6 м. с максимальным перепадом высот 310 м. На склоне горы Крестовая имеется множество подготовленных трасс и трасс для фрирайда — 11 зон.