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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально возглавил пермских «единороссов»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально возглавил пермских «единороссов»

30 ноября 2023, 12:42
Фото: Единая Россия
За альтернативного кандидата, Михаила Борисова, проголосовало пять делегатов конференции из 131.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на сегодняшней региональной партконференции избран секретарём реготделения «Единой России». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье»

По данным издания, Махонина поддержали 126 делегатов. За альтернативного кандидата, главу Кировского района Перми Михаила Борисова проголосовали пять делегатов.

Дмитрий Махонин руководил реготделением в статусе врио с 14 ноября. В этот же день губернатору был вручён партийный билет.

Кроме того, в президиум регионального политсовета «Единой России» вошли первый вице-спикер Заксобрания Вячеслав Григорьев и глава Перми Эдуард Соснин. Они заняли вошли в руководящий орган краевого отделения вместо вице-премьера регионального правительства, экс-мэра Перми Дмитрия Самойлова и главврача пермской ГКБ 2, экс-депутата Закссобрания Сергея Клепцина. Соответствующее решение поддержано делегатами конференции реготделения «Единой России».

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#Политика#Махонин#Единая россия
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