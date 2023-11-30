Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально возглавил пермских «единороссов»

Кроме того, в президиум регионального политсовета «Единой России» вошли первый вице-спикер Заксобрания Вячеслав Григорьев и глава Перми Эдуард Соснин. Они заняли вошли в руководящий орган краевого отделения вместо вице-премьера регионального правительства, экс-мэра Перми Дмитрия Самойлова и главврача пермской ГКБ 2, экс-депутата Закссобрания Сергея Клепцина. Соответствующее решение поддержано делегатами конференции реготделения «Единой России».