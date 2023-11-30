Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально возглавил пермских «единороссов»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на сегодняшней региональной партконференции избран секретарём реготделения «Единой России». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье»
По данным издания, Махонина поддержали 126 делегатов. За альтернативного кандидата, главу Кировского района Перми Михаила Борисова проголосовали пять делегатов.
Дмитрий Махонин руководил реготделением в статусе врио с 14 ноября. В этот же день губернатору был вручён партийный билет.
Кроме того, в президиум регионального политсовета «Единой России» вошли первый вице-спикер Заксобрания Вячеслав Григорьев и глава Перми Эдуард Соснин. Они заняли вошли в руководящий орган краевого отделения вместо вице-премьера регионального правительства, экс-мэра Перми Дмитрия Самойлова и главврача пермской ГКБ 2, экс-депутата Закссобрания Сергея Клепцина. Соответствующее решение поддержано делегатами конференции реготделения «Единой России».